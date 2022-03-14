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Илон Маск: Я вызываю владимира путина на дуэль. Ставки – Украина

Общие новости
(3 голосов)

Ничего себе

Илон Маск: Я вызываю владимира путина на дуэль. Ставки – Украина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал интересный пост в своем Твиттере:

"Я бросаю вызов владимиру путину, вызываю его на дуэль. Ставки – Украина".

Илон Рив Маск – основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla. За выдающиеся заслуги перед наукой был удостоен членства Лондонского королевского общества. 1 ноября 2021 года стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в 300 млрд долларов.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Илон Маск
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
14.03.2022 в 14:08
Да путлер будет сидеть своём бункере ещё долго. И даже на встречу с Зеленским он не пойдёт, как минимум в ближайшее время - уж точно... Не говоря уже об каких-то дуэлях
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