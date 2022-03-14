Илон Маск: Я вызываю владимира путина на дуэль. Ставки – Украина
Ничего себе
Getty Images / Global Images Ukraine
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск опубликовал интересный пост в своем Твиттере:
"Я бросаю вызов владимиру путину, вызываю его на дуэль. Ставки – Украина".
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
Илон Рив Маск – основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla. За выдающиеся заслуги перед наукой был удостоен членства Лондонского королевского общества. 1 ноября 2021 года стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в 300 млрд долларов.
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