Мазл тов. Израиль присоединится к международным санкциям против россии
Наконец-то
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Правительство Израиля присоединится к международным санкциям против российской федерации. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Яир Лапид в Твиттере:
"Израиль сделает все возможное, чтобы помочь посредническим усилиям, остановить стрельбу и восстановить мир. Мы работаем вместе с нашим самым большим союзником, Соединенными Штатами Америки, а также нашими европейскими друзьями, чтобы предотвратить продолжение этой трагедии".
Ранее Андрей Ермак сообщил, что Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины.
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