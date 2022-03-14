Мазл тов. Израиль присоединится к международным санкциям против россии

Правительство Израиля присоединится к международным санкциям против российской федерации. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Яир Лапид в Твиттере:

"Израиль сделает все возможное, чтобы помочь посредническим усилиям, остановить стрельбу и восстановить мир. Мы работаем вместе с нашим самым большим союзником, Соединенными Штатами Америки, а также нашими европейскими друзьями, чтобы предотвратить продолжение этой трагедии".

Ранее Андрей Ермак сообщил, что Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины.