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Мазл тов. Израиль присоединится к международным санкциям против россии

Общие новости
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Наконец-то

Мазл тов. Израиль присоединится к международным санкциям против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Израиля присоединится к международным санкциям против российской федерации. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Яир Лапид в Твиттере:

"Израиль сделает все возможное, чтобы помочь посредническим усилиям, остановить стрельбу и восстановить мир. Мы работаем вместе с нашим самым большим союзником, Соединенными Штатами Америки, а также нашими европейскими друзьями, чтобы предотвратить продолжение этой трагедии".

Ранее Андрей Ермак сообщил, что Израиль взял на себя благородную миссию посредника в завершении агрессии рф против Украины.

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В статье: Израиль война с Россией
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Источник:
Yair Lapid

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