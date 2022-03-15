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Получи, рашист, гранату. Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против россии

Общие новости
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путин капут

Получи, рашист, гранату. Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз утвердил четвертый пакет санкций против рф за войну в Украине. Эти санкции еще больше усилят экономическое давление на кремль и ослабят его способность финансировать вторжение в Украину, так сказано в заявлении.

Введен полный запрет на любые операции с отдельными госпредприятиями военно-промышленного комплекса рф, запрет на импорт металлургической продукции, это сократит экспортные доходы примерно на $3,3 млрд, запрет на новые инвестиции в энергетический сектор россии (кроме гражданской ядерной энергетики и импорта "определенных энергетических продуктов" в Евросоюз), запрет на экспорт товаров роскоши (дорогие автомобили и ювелирные изделия), запрет рейтинговым агентствам ЕС присваивать любые рейтинги в россии, что существенно ограничит доступ к финансовому рынку ЕС.

Также расширен перечень физических и юридических лиц, попавших под санкции. Туда попали российские олигархи, пропагандисты, а также компании, поддерживающие вторжение в Украину.

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В статье: война с Россией ЕС Европейский союз
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Источник:
ec.europa.eu

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