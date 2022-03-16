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Атлетико и Яремчук в 1/4 ЛЧ, Монзуль в Италии, новая пощечина для россии. Главные новости за 15 марта

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 15 марта

Атлетико и Яремчук в 1/4 ЛЧ, Монзуль в Италии, новая пощечина для россии. Главные новости за 15 марта

фото - ФК Ворскла (Полтава)

UA-Футбол
Новина українською

Роналду не помог: "Атлетико" прошел "МЮ" в Лиге чемпионов

Пожалуй, это справедливо - три недели назад "Матрасники" наиграли на победу, а закончили лишь 1:1. Вчера они исправили то недоразумение. На "Олд Траффорд" "МЮ" больше владел мячом и атаковал, но "Атлетико" здорово оборонялся и знал, когда убегать в контратаки. Решающий гол в итоге забил Ренан Лоди после навеса от Гризманна - 1:0. Симеоне возвращается!

Новая веха Яремчука: "Бенфика" сыграет в 1/4 финала ЛЧ

Так высоко Роман еще не забирался. Перед 1/8 финала мало кто ставил на его "Бенфику", а на практике "Орлы" оказались эффективнее яркого, талантливого, но нерасчетливого "Аякса". После 2:2 дома португальцы в Амстердаме просидели весь матч у своих ворот, а гол забили первым же ударом в створ ворот - 1:0. Яремчук отыграл в матче последние минут 20 и как минимум не испортил - уже неплохо.

CAS отказался приостанавливать дисквалификацию российских клубов и сборных

Страна-агрессор хотела, чтобы Спортивный суд в Лозанне приостановил ее отстранение со всех турниров на время подачи апелляции, однако швейцарцы отправили россиян курсом их корабля. Теперь клубы и сборные РФ будут оставаться вне международного футбола как минимум до рассмотрения апелляции по сути. Хотя, думается, и там все для них пройдет очень ожидаемо.

Красивый жест: Монзуль поработает в женском чемпионате Италии

Екатерина осталась без работы после вторжения в Украину российских войск, и Италия помогла ей трудоустроиться. Уже в следующее воскресенье украинка рассудит матч женской Серии А между "Интером" и "Сампдорией" - красивый жест! Вообще Монзуль - одна из самых авторитетных женщин-арбитров в мире, так что для итальянского женского футбола это ценное приобретение.

"Камп Ноу" получит коммерческое название впервые в своей истории

В 1957 году был построен "Камп Ноу" и с тех пор именно так он и назывался, но с нового сезона все поменяется. Шведская компания Spotify приобрела права на коммерческое название стадиона "Барсы" на 4 сезона за 300 млн евро - с лета он будет называться "Spotify Камп Ноу". У каталонцев во время пандемии вскрылись серьезные финансовые проблемы, так что выбора, похоже, просто не было.

США перечислят Украине 13,6 млрд долларов помощи в связи с нападением орков

Ну, и напоследок новость не спортивная, но крайне важная для нас с вами. США выделили Украине 13,6 млрд евро помощи, а это значит, что по крайней мере в ближайшее время наш бюджет не накроется медным тазом, гривна не улетит в космос, а наши вооруженные силы получат оружие и топливо, чтобы бить оккупантов. Президент Джо Байден уже назвал помощь "исторической" и, вероятно, так оно и есть. Спасибо!

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