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Почти 300 товаров и технологий. Япония запретила экспорт в россию и беларусь

Общие новости
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Страна Восходящего солнца

Почти 300 товаров и технологий. Япония запретила экспорт в россию и беларусь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Японии составило список из почти 300 товаров и передовых технологий, экспорт которых в россию и беларусь будет запрещен уже с этой пятницы, 18 марта. Туда вошли, в частности, полупроводники, оборудование для связи и нефтепереработки, новейшие типы материалов, программы для станков, производящих микрочипы.

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По информации портала Japan Today, министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило в список 266 видов товаров и 26 технологий.

Также японцы полностью запрещают любые деловые отношения с полусотней военных организаций и предприятий россии и беларуси.

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В статье: Япония война с Россией
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Источник:
japantoday.com

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