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Пресс-секретарь Белого дома: Власти рф, вероятно, наложили санкции на покойного отца Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома: Власти рф, вероятно, наложили санкции на покойного отца Байдена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер Белого дома Джен Псаки предположила, что правительство россии наложило санкции не на Джо Байдена, а на покойного отца президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Робинетта Байдена-старшего.

"Президент Джо Байден – младший, поэтому власти рф, вполне вероятно, наложили санкции на его отца, пусть он покоится с миром. Никто из нас не планирует туристических поездок в россию. Ни у кого из нас нет тамошних банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ".

Джен Псаки – американский советник, в ноябре 2020 года назначена избранным президентом Джозефом Байденом пресс-секретарем Белого дома.

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В статье: война с Россией Джо Байден Джен Псаки
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 11:50
Они бы ещё на Кеннеди санкции наложили. Сказочные...
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