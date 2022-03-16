Пресс-секретарь Белого дома: Власти рф, вероятно, наложили санкции на покойного отца Байдена
В их стиле
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Спикер Белого дома Джен Псаки предположила, что правительство россии наложило санкции не на Джо Байдена, а на покойного отца президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Робинетта Байдена-старшего.
"Президент Джо Байден – младший, поэтому власти рф, вполне вероятно, наложили санкции на его отца, пусть он покоится с миром. Никто из нас не планирует туристических поездок в россию. Ни у кого из нас нет тамошних банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ".
Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH— Scott Dworkin (@funder) March 15, 2022
Джен Псаки – американский советник, в ноябре 2020 года назначена избранным президентом Джозефом Байденом пресс-секретарем Белого дома.
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