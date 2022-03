Пресс-секретарь Белого дома: Власти рф, вероятно, наложили санкции на покойного отца Байдена

Спикер Белого дома Джен Псаки предположила, что правительство россии наложило санкции не на Джо Байдена, а на покойного отца президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Робинетта Байдена-старшего.

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH