Пресс-секретарь Белого дома: Власти рф, вероятно, наложили санкции на покойного отца Байдена

Спикер Белого дома Джен Псаки предположила, что правительство россии наложило санкции не на Джо Байдена, а на покойного отца президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Робинетта Байдена-старшего.

"Президент Джо Байден – младший, поэтому власти рф, вполне вероятно, наложили санкции на его отца, пусть он покоится с миром. Никто из нас не планирует туристических поездок в россию. Ни у кого из нас нет тамошних банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ".