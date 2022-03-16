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Илон Маск ответил рамзану кадырову и сменил имя в Твиттере

Общие новости
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Теперь он Илона

Илон Маск ответил рамзану кадырову и сменил имя в Твиттере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск с юмором ответил главе чечни рамзану кадырову. Перепалка в Твиттере началась после того, как американский миллиардер вызвал на дуэль президента рф владимира путина.

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Власти рф отреагировали на публикацию – сначала не прошел мимо Рогозин, приведя несколько строк из поэзии Пушкина, а затем уже кадыров – рамзан посоветовал Маску подкачаться, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном". "Великий воин" пригласил Маска потренироваться в чечне. Американец ответил, сменив имя в социальной сети:

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша. Илона".

Утром к баттлу присоединилась мама Илона Маска, разместив следующее фото:

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В статье: Владимир Путин Рамзан Кадыров война с Россией Илон Маск
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