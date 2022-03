Илон Маск ответил рамзану кадырову и сменил имя в Твиттере

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск с юмором ответил главе чечни рамзану кадырову. Перепалка в Твиттере началась после того, как американский миллиардер вызвал на дуэль президента рф владимира путина.

Власти рф отреагировали на публикацию – сначала не прошел мимо Рогозин, приведя несколько строк из поэзии Пушкина, а затем уже кадыров – рамзан посоветовал Маску подкачаться, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном". "Великий воин" пригласил Маска потренироваться в чечне. Американец ответил, сменив имя в социальной сети:

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona