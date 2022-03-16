Илон Маск ответил рамзану кадырову и сменил имя в Твиттере
Теперь он Илона
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск с юмором ответил главе чечни рамзану кадырову. Перепалка в Твиттере началась после того, как американский миллиардер вызвал на дуэль президента рф владимира путина.
Власти рф отреагировали на публикацию – сначала не прошел мимо Рогозин, приведя несколько строк из поэзии Пушкина, а затем уже кадыров – рамзан посоветовал Маску подкачаться, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном". "Великий воин" пригласил Маска потренироваться в чечне. Американец ответил, сменив имя в социальной сети:
"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша. Илона".
Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022
If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.
Elona
Утром к баттлу присоединилась мама Илона Маска, разместив следующее фото:
You are so pretty Elona ???????? https://t.co/DXRpsrhgb8— Maye Musk (@mayemusk) March 16, 2022
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