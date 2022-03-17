Провал Юве, успех Челси и новый клуб Мораеса. Главные новости за 16 марта

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 марта.

"Ювентус" в третий раз кряду вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8. На этот раз палачами туринцев выступил "Вильярреал", неожиданно разгромивший соперника на выезде (0:3, общий счёт – 1:4). После равного первого тайма "Ювентус" полностью провалился во втором, пропустив три гола в заключительную 15-минутку. Жерар Морено открыл счёт на 78-й минуте с пенальти, затем Пау Торрес отличился с углового, а финальный выстрел в компенсированное время нанёс Данжума, опять-таки с 11-метрового. Для Унаи Эмери это первый выход в 1/4 ЛЧ в тренерской карьере.

В параллельном поединке "Челси" не испытал особых проблем на "Пьер Моруа", повторно переиграв "Лилль" (1:2, общий счёт – 1:4). На 38-й минуте ответной встречи интригу в противостоянии привнёс Бурак Йылмаз, реализовав пенальти, и тем сама сократив отставание до минимального. Но перед самым перерывом паритет восстановил Кристиан Пулишич, отметившийся в обоих встречах против чемпиона Франции. Во второй тайме Сезар Аспиликуэта вывел "Челси" вперед, обеспечив чемпионам Европы лёгкий проход в следующий раунд.

Жуниор Мораес обзавёлся новым клубом. Экс-форвард "Шахтёра" и сборной Украины вернулся в Бразилию, где будет выступать за "Коринтианс". Контракт сторон рассчитан до 31 декабря 2023 года. 34-летний ветеран достался "мушкетёрам" свободным агентом. В Украине Мораес выступал за донецкий "Металург", "Динамо" и "Шахтёр". С киевлянами становился чемпионом в сезоне 2015/16. С "горняками" брал титул в кампаниях 18/19 и 19/20, став также лучшим бомбардиром УПЛ (19 и 20 голов).

"Ливерпуль" вплотную приблизился к "Манчестер Сити", выиграв свой отложенный матч у "Арсенала" (0:2). Теперь расстояние между двумя последними чемпионами АПЛ составляет всего один пункт. Для "Ливерпуля" эта победа стала девятой кряду в чемпионате. 3 очка "мерсисайдцам" принесли голы Диогу Жоты и Роберто Фирмино в начале второго тайма. Через один тур "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" проведут личную встречу на "Этихад", которая вероятно и решит судьбу титула. Встреча состоится 10 апреля.

Ярослав Ракицкий продолжает заниматься поисками нового клуба после ухода из "Зенита". По информации источника, 32-летний украинец может продолжить карьеру в Греции. В подписании Ракицкого заинтересован греческий "АЕК". Ранее клуб из Греции подписал поляка Гжегожа Крыховяка, выступавшего за "Краснодар". В то же время, турецкие СМИ утверждали, что экс-игрок сборной Украины находится в Стамбуле. Сообщалось, что он якобы ведет переговоры с "Истанбул Башакшехиром". Напомним, за "АЕК" выступает также Евгений Шахов.