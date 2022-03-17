Охота на российских олигархов v2.0. Минюст США создает многостороннюю рабочую группу

Власти Соединенных Штатов Америки создали международную группу по поиску, аресту и замораживанию активов российской элиты на Западе.

В данную группу вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, как сообщает Министерство юстиции и финансов США.

Глава ведомства Дженет Йеллен и генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд вчера, 16 марта, провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых уже должны сосредоточиться.