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Охота на российских олигархов v2.0. Минюст США создает многостороннюю рабочую группу

Общие новости
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Держитесь, рублевые миллионеры

Охота на российских олигархов v2.0. Минюст США создает многостороннюю рабочую группу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Власти Соединенных Штатов Америки создали международную группу по поиску, аресту и замораживанию активов российской элиты на Западе.

В данную группу вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии, как сообщает Министерство юстиции и финансов США.

Глава ведомства Дженет Йеллен и генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Меррик Гарланд вчера, 16 марта, провели первую виртуальную встречу с представителями всех стран-участниц. Члены группы также получили список из 50 человек, на которых уже должны сосредоточиться.

"Мы будем продолжать работать вместе, чтобы принять все необходимые меры против тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать свою несправедливую войну против Украины".

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В статье: война с Россией
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Источник:
home.treasury.gov

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