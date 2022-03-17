Для снижения зависимости от газа из рф. Германия и Норвегия могут построить водородный трубопровод

Правительства Германии и Норвегии рассматривают возможность строительства водородного трубопровода между двумя странами, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергоресурсов из россии.

Власти планируют уже в ближайшее время сделать технико-экономическое обоснование проекта, который позволит транспортировать водород из Норвегии в Германию. Об этом сообщили 16 марта после встречи министра экономики Германии Роберта Хабека и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить национальные хранилища газа и угля, чтобы уменьшить их подверженность любым потенциальным перебоям с поставками.