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Для снижения зависимости от газа из рф. Германия и Норвегия могут построить водородный трубопровод

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Для снижения зависимости от газа из рф. Германия и Норвегия могут построить водородный трубопровод

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительства Германии и Норвегии рассматривают возможность строительства водородного трубопровода между двумя странами, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергоресурсов из россии.

Власти планируют уже в ближайшее время сделать технико-экономическое обоснование проекта, который позволит транспортировать водород из Норвегии в Германию. Об этом сообщили 16 марта после встречи министра экономики Германии Роберта Хабека и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить национальные хранилища газа и угля, чтобы уменьшить их подверженность любым потенциальным перебоям с поставками.

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В статье: война с Россией
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Источник:
bloomberg.com

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