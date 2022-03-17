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Денисенко рассказал, сколько уже сбито самолетов врага и почему летчикам армии рф обрезают стропы парашютов

Общие новости
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Немного о российской военной авиации

Денисенко рассказал, сколько уже сбито самолетов врага и почему летчикам армии рф обрезают стропы парашютов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал о расстановке сил в воздухе в рамках войны Украины с российскими оккупантами.

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"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть всех самолетов, которые есть у рф. То есть, за 21 день россия потеряла треть своих самолетов. Они концентрировали около 300 самолетов, мы сбили около 90 с копейками. Таким образом, треть авиации, которая была направлена на Украину, враг уже потерял".

"Также сейчас мы уже можем говорить о факте – российским летчикам обрезают стропы парашютов, чтобы они не попадали в плен. Они – камикадзе. Это важно понимать в контексте морального духа армии рф".

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В статье: война с Россией Вадим Денисенко
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Источник:
24tv.ua

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