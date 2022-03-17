Xerox поддержала своих сотрудников в Украине и прекратила все поставки в россию

Корпорация Xerox Holdings опубликовала заявление относительно войне в Украине:

"Мы предоставили денежные гранты каждому нашему сотруднику в Украине. Xerox также предоставила дополнительную помощь Красному Кресту и организации "Спасите детей". В начале конфликта мы прекратили все поставки в россию и соблюдаем все применимые санкции правительства. Надеемся на скорое восстановление мира".