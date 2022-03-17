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Xerox поддержала своих сотрудников в Украине и прекратила все поставки в россию

Общие новости
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Респект

Xerox поддержала своих сотрудников в Украине и прекратила все поставки в россию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Корпорация Xerox Holdings опубликовала заявление относительно войне в Украине:

"Мы предоставили денежные гранты каждому нашему сотруднику в Украине. Xerox также предоставила дополнительную помощь Красному Кресту и организации "Спасите детей". В начале конфликта мы прекратили все поставки в россию и соблюдаем все применимые санкции правительства. Надеемся на скорое восстановление мира".

Xerox Corporation – американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, пионер массового выпуска копировальных аппаратов.

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В статье: война с Россией Xerox
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Источник:
news.xerox.com

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