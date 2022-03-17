Xerox поддержала своих сотрудников в Украине и прекратила все поставки в россию
Респект
Getty Images / Global Images Ukraine
Корпорация Xerox Holdings опубликовала заявление относительно войне в Украине:
"Мы предоставили денежные гранты каждому нашему сотруднику в Украине. Xerox также предоставила дополнительную помощь Красному Кресту и организации "Спасите детей". В начале конфликта мы прекратили все поставки в россию и соблюдаем все применимые санкции правительства. Надеемся на скорое восстановление мира".
Xerox Corporation – американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, пионер массового выпуска копировальных аппаратов.
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