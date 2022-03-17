Уэльс проведет товарищеский матч, чтобы собрать деньги для Украины

Национальная сборная Уэльса присоединится к международной помощи Украине, которая борется с российским вторжением.

Как известно, обладатель путевки на мундиаль должен был определиться уже в марте, но из-за войны, начатой путинским режимом в нашей стране, матч сборной Украины против Шотландии перенесли на июнь.

Соответственно освободилось игровое окно и у валлийцев. Британская сборная решила не остаться в стороне и помочь украинцам. Сборная Уэльса сыграет полуфинал плей-офф против сборной Австрии (24 марта), а в даты, когда должен был состояться потенциальный финал (29 марта), проведет товарищеский матч.

Сообщается, что все средства, вырученные от этого спарринга, будет переданы гражданам Украины, которые пострадали от войны.

Соперниками валлийцев станет либо сборная Шотландии (если Уэльс проиграет Австрии) или проигравший в матче плей-офф Швеция - Чехия.

Напомним, что Польша вышла в финал отбора на ЧМ-2022 по футболу из-за дисквалификации сборной россии.