УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Все звезды на месте. Сборные Англии, Франции и Португалии объявили составы на мартовские матчи

Общие новости
(1 голосов)

Футбол сборных возвращается.

Все звезды на месте. Сборные Англии, Франции и Португалии объявили составы на мартовские матчи

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже скоро многие футболисты оставят расположение клубов и отправятся на матчи своих национальных сборных.

Команда Португалии уже объявила состав на матч плей-офф отбора на чемпионат мира против Турции.

Главные звезды - Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Диогу Жота и Бернарду Силва - на своих местах.

Сборные Англии и Франции также поспешили объявить свои боевые составы.

Команда Гарета Саутгейта сыграет товарищеские матчи со Швейцарией и Код-д'Ивуаром.

Коллектив Дидье Дешама ждет встречи с ЮАР и все тем же Кот-д'Ивуаром.

Напоминим, матч отбора к ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии был перенесен.

Матч сборной Польши с недосборной эрефии не состоится из-за дисквалификации последних.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Англии Национальная сборная Франции Национальная сборная Португалии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...