Все звезды на месте. Сборные Англии, Франции и Португалии объявили составы на мартовские матчи

Уже скоро многие футболисты оставят расположение клубов и отправятся на матчи своих национальных сборных.

Команда Португалии уже объявила состав на матч плей-офф отбора на чемпионат мира против Турции.

Главные звезды - Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Диогу Жота и Бернарду Силва - на своих местах.

OFFICIAL: Portugal have named their squad for the 2022 World Cup play-offs. ????????#WorldCup2022 pic.twitter.com/djW8172pXI — Squawka News (@SquawkaNews) March 17, 2022

Сборные Англии и Франции также поспешили объявить свои боевые составы.

Команда Гарета Саутгейта сыграет товарищеские матчи со Швейцарией и Код-д'Ивуаром.

OFFICIAL: England have announced their squad for the March 2022 international break. pic.twitter.com/gEUNa7u6RB — Squawka News (@SquawkaNews) March 17, 2022

Коллектив Дидье Дешама ждет встречи с ЮАР и все тем же Кот-д'Ивуаром.

OFFICIAL: France have named their squad for the March 2022 international break. ???????? pic.twitter.com/c4JHmbCnrt — Squawka News (@SquawkaNews) March 17, 2022

Напоминим, матч отбора к ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии был перенесен.

Матч сборной Польши с недосборной эрефии не состоится из-за дисквалификации последних.