Все звезды на месте. Сборные Англии, Франции и Португалии объявили составы на мартовские матчи
Футбол сборных возвращается.
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже скоро многие футболисты оставят расположение клубов и отправятся на матчи своих национальных сборных.
Команда Португалии уже объявила состав на матч плей-офф отбора на чемпионат мира против Турции.
Главные звезды - Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Диогу Жота и Бернарду Силва - на своих местах.
OFFICIAL: Portugal have named their squad for the 2022 World Cup play-offs. ????????#WorldCup2022 pic.twitter.com/djW8172pXI— Squawka News (@SquawkaNews) March 17, 2022
Сборные Англии и Франции также поспешили объявить свои боевые составы.
Команда Гарета Саутгейта сыграет товарищеские матчи со Швейцарией и Код-д'Ивуаром.
OFFICIAL: England have announced their squad for the March 2022 international break. pic.twitter.com/gEUNa7u6RB— Squawka News (@SquawkaNews) March 17, 2022
Коллектив Дидье Дешама ждет встречи с ЮАР и все тем же Кот-д'Ивуаром.
OFFICIAL: France have named their squad for the March 2022 international break. ???????? pic.twitter.com/c4JHmbCnrt— Squawka News (@SquawkaNews) March 17, 2022
Напоминим, матч отбора к ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии был перенесен.
Матч сборной Польши с недосборной эрефии не состоится из-за дисквалификации последних.
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