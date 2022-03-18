Армия рф не верит в свою технику и оружие – орки начали обращаться к шаманам и гадалкам

Российские военные уже не верят в свою технику и оружие. Чтобы выжить в Украине они начали обращаться к шаманам и гадалкам. СБУ перехватила разговоры оккупантов, один из них под Харьковом позвонил матери в россию, чтобы попросить о помощи.

Он умолял знакомую гадалку провести специальный обряд, чтобы украинские снаряды его не затронули. В ответ мать напомнила сынишке о необходимости георгиевской ленточки в кармане.

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В свою очередь, орк заверил, что обмотался отличительными знаками полностью, но обряд ему все равно очень нужен.