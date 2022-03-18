Непоколебимы. В CAS отреагировали на запрос рфс касательно приостановки бана для команд из рф
Этого не будет
Express
Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил просьбу российского футбольного союза приостановить исполнение решения Совета ФИФА об отстранении всех команд и клубов из рф от участия в международных соревнованиях.
Об этом сообщается на сайте CAS в новом заявлении от 18 марта. Соответственно, оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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