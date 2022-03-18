Непоколебимы. В CAS отреагировали на запрос рфс касательно приостановки бана для команд из рф

Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил просьбу российского футбольного союза приостановить исполнение решения Совета ФИФА об отстранении всех команд и клубов из рф от участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщается на сайте CAS в новом заявлении от 18 марта. Соответственно, оспариваемое решение остается в силе, и все российские команды и клубы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.