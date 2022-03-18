Президент Польши подписал новый закон об обороне страны

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о защите Родины. Его главная цель – увеличить оборонный бюджет, увеличить численность польской армии, восстановить резервы и расширить возможность для обучения солдат.

Теперь ежегодные расходы из государственного бюджета направляются на финансирование нужд обороны в размере не ниже 2,2% ВВП в 2022 году и не менее 3% ВВП в 2023-м и в последующие годы.

Совет Министров Польши с учетом нужд обороны должен каждые 4 года определять детальные направления для реконструкции и технического перевооружения Вооруженных Сил на очередной 15-летний плановый период.