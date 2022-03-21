Ничем не хуже итальянцев. Польша намерена конфисковать все российское имущество на своей территории

Правительство Польши намерено конфисковать все российское имущество, которое находится на территории государства. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках большого интервью изданию Wprost.

"Все больше поляков не понимает, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, то мы не можем проводить такие же действия в нашей стране".