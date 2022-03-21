Ничем не хуже итальянцев. Польша намерена конфисковать все российское имущество на своей территории
Респект
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Правительство Польши намерено конфисковать все российское имущество, которое находится на территории государства. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в рамках большого интервью изданию Wprost.
"Все больше поляков не понимает, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, то мы не можем проводить такие же действия в нашей стране".
"У нас нет российских яхт, однако на нашей территории есть их недвижимость, финансовые активы, то есть акции компаний, которые нужно конфисковать. В любом случае, мы категорически поддерживаем эту инициативу".
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