На этой неделе Байден прилетит в Европу. Миротворцев ждать не стоит, но санкции на рф будут усилены

США не будут отправлять своих миротворцев в Украину, однако это может сделать другая страна НАТО. Лидер страны придет в Европу на экстренный саммит НАТО, где помимо всего прочего, также будет обсужден вопрос введения миротворческого контингента в Украину.

На данный момент американских войск в Украине не будет. Другие страны НАТО могут самостоятельно решать, хотят ли они вводить войска на территорию Украины. Об этом сообщила посол США в ООН.

Также Байден намерен усилить международные санкции на россию за вторжение ее армии в Украину до статуса беспрецедентных. Этот вопрос будет обсуждаться во время визита Джо в Польшу 25 марта. Президент Соединенных Штатов встретится с Анджеем Дудой после заседания НАТО, лидеров G7 и ЕС.