Эмбарго! Европейский союз разрабатывает т.н. нефтяной пакет санкций против россии

Правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в рамках нового 5-го пакета санкций против россии. Чиновники и министры иностранных дел начнут обсуждать процесс еще до приезда президента США Джо Байдена в Брюссель.

Напомним, Байден прилетит в Европу 24 марта на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате G7 (включая Японию).

ЕС хочет додавить рф, так как первые 4 пакета санкций не заставили путина изменить свой курс в отношении Украины.