УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Эмбарго! Европейский союз разрабатывает т.н. нефтяной пакет санкций против россии

Общие новости
(1 голосов)

Получи, рашист, гранату

Эмбарго! Европейский союз разрабатывает т.н. нефтяной пакет санкций против россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в рамках нового 5-го пакета санкций против россии. Чиновники и министры иностранных дел начнут обсуждать процесс еще до приезда президента США Джо Байдена в Брюссель.

Напомним, Байден прилетит в Европу 24 марта на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате G7 (включая Японию).

ЕС хочет додавить рф, так как первые 4 пакета санкций не заставили путина изменить свой курс в отношении Украины.

Читайте такжеЧтобы ракеты не делали. Министр иностранных дел Украины анонсировал новые санкции против россии

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Европейский союз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...