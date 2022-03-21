Эмбарго! Европейский союз разрабатывает т.н. нефтяной пакет санкций против россии
Получи, рашист, гранату
Getty Images / Global Images Ukraine
Правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть в рамках нового 5-го пакета санкций против россии. Чиновники и министры иностранных дел начнут обсуждать процесс еще до приезда президента США Джо Байдена в Брюссель.
Напомним, Байден прилетит в Европу 24 марта на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате G7 (включая Японию).
ЕС хочет додавить рф, так как первые 4 пакета санкций не заставили путина изменить свой курс в отношении Украины.
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Источник:reuters.com
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