Стратегический компас. Европейский союз утвердил свою первую оборонную стратегию

Министры иностранных дел и обороны стран Европейского Союза утвердили Стратегический компас – первую концепцию Евросоюза в сфере обороны и безопасности.

План действий был разработан до 2030 года. Важнейший его пункт – это создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военнослужащих. Чиновники начали действовать, так как "мы все стали свидетелями возвращения войны в Европу".

Также ЕС хочет проводить регулярные учения на суше и на море, усилить гражданские и военные миссии и операции, вкладывать больше средств в подготовку солдат. Жозеп Боррель определяет Стратегический комплекс как руководство к действию. План будет одобрен 24-25 марта на заседании ЕС.