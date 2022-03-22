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Стратегический компас. Европейский союз утвердил свою первую оборонную стратегию

Общие новости
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Силы быстрого реагирования

Стратегический компас. Европейский союз утвердил свою первую оборонную стратегию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министры иностранных дел и обороны стран Европейского Союза утвердили Стратегический компас – первую концепцию Евросоюза в сфере обороны и безопасности.

План действий был разработан до 2030 года. Важнейший его пункт – это создание европейских сил быстрого реагирования численностью в 5 тысяч военнослужащих. Чиновники начали действовать, так как "мы все стали свидетелями возвращения войны в Европу".

Также ЕС хочет проводить регулярные учения на суше и на море, усилить гражданские и военные миссии и операции, вкладывать больше средств в подготовку солдат. Жозеп Боррель определяет Стратегический комплекс как руководство к действию. План будет одобрен 24-25 марта на заседании ЕС.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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Источник:
consilium.europa.eu

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