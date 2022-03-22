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"путин прижат к стене". Байден подтвердил использование россией гиперзвуковых ракет на Украине

Общие новости
(2 голосов)

Об актуальном

"путин прижат к стене". Байден подтвердил использование россией гиперзвуковых ракет на Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден подтвердил, что россия применила гиперзвуковые ракеты во время вторжения в Украину.

"Они только что запустили гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут выпустить с абсолютной уверенностью. Остановить такую ракету почти невозможно. Есть причина, по которой они используют данный вид оружия".

"путин прижат к стене – он не предвидел силу нашего единства, и чем ближе его спина к стене, тем суровее тактика, которую он может применить".

"Всякий раз, когда путин начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это означает, что он сам готовится это сделать. Это не шутки".

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В статье: Владимир Путин война с Россией Джо Байден
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Источник:
CNN

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.03.2022 в 11:44
МиГи польские дай, стратег долбанный.
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+1
0
efim423 (odessa)
22.03.2022 в 11:00
байден тюфяк , америка разрещила выплыту с замороженных активов , уже бы был дефол в рашке , но американцам денюшки важнее
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+2
0
royalstas (Вінниця)
22.03.2022 в 11:16
Це Франція та Німеччина продовжують торгувати з РФ, не закрили для всіх банків СВІФТ щоб проводити операції.... Хз як на мене америкоси роблять у економічному плані практично все можливе.
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