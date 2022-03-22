"путин прижат к стене". Байден подтвердил использование россией гиперзвуковых ракет на Украине

Президент США Джо Байден подтвердил, что россия применила гиперзвуковые ракеты во время вторжения в Украину.

"Они только что запустили гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут выпустить с абсолютной уверенностью. Остановить такую ракету почти невозможно. Есть причина, по которой они используют данный вид оружия".

"путин прижат к стене – он не предвидел силу нашего единства, и чем ближе его спина к стене, тем суровее тактика, которую он может применить".