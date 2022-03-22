Талантливый австралийский футболист погиб в результате несчастного случая
Об этом сообщил отец игрока.
Сегодня стало известно о гибели молодого австралийского футболиста Деклана Бингэма.
20-летний игрок долгое время выступал за команду "Мэджик Юнайтед" в Австралии, а недавно перебрался в "Эри Коммодерс" из низшей лиги США.
О трегическом событии сообщил отец спортсмена.
Деклан вместе с совладелец Erie Sports Center (где играют домашние матчи "Коммодерс") Шелдон ВанДевентером были в одном авто, которое попало в аварию.
В результате ДТП скончались оба.
Клуб уже опубликовал заявление.
The Erie Commodores are deeply saddened to announce the passing of Commodores player Declan Bingham, and one of the Erie Sports Center owners, Sheldon van Deventer, due to a tragic accident.— Erie Commodores FC (@Erie_Commodores) March 20, 2022
Further information will be posted soon. pic.twitter.com/Z4uMkcruRE
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