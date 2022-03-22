Талантливый австралийский футболист погиб в результате несчастного случая

Сегодня стало известно о гибели молодого австралийского футболиста Деклана Бингэма.

20-летний игрок долгое время выступал за команду "Мэджик Юнайтед" в Австралии, а недавно перебрался в "Эри Коммодерс" из низшей лиги США.

О трегическом событии сообщил отец спортсмена.

Деклан вместе с совладелец Erie Sports Center (где играют домашние матчи "Коммодерс") Шелдон ВанДевентером были в одном авто, которое попало в аварию.

В результате ДТП скончались оба.

Клуб уже опубликовал заявление.