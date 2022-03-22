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Талантливый австралийский футболист погиб в результате несчастного случая

Общие новости
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Об этом сообщил отец игрока.

Талантливый австралийский футболист погиб в результате несчастного случая

UA-Футбол
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Сегодня стало известно о гибели молодого австралийского футболиста Деклана Бингэма.

20-летний игрок долгое время выступал за команду "Мэджик Юнайтед" в Австралии, а недавно перебрался в "Эри Коммодерс" из низшей лиги США.

О трегическом событии сообщил отец спортсмена.

Деклан вместе с совладелец Erie Sports Center (где играют домашние матчи "Коммодерс") Шелдон ВанДевентером были в одном авто, которое попало в аварию.

В результате ДТП скончались оба.

Клуб уже опубликовал заявление.

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В статье: чемпионат Австралии
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