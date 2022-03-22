Крупнейшая в мире компания, которая занимается контейнерными перевозками, прекратила работу в рф
Слышали о Maersk?
Getty Images / Global Images Ukraine
Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk полностью сворачивает работу в россии и планирует продать свои активы в рф.
"Выполнение нормативных документов и ограничительных мер, введенных правительствами зарубежных стран в отношении рф, а также ожидаемая турбулентность в экономике страны не позволяют нам продолжать свою деятельность в россии", – так говорится в письме компании.
В компании отметили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в россию контейнеры до конца апреля (50 тысяч штук).
Maersk специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых работает около 79 тысяч сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира (уже 134).
Популярное сейчас
- Морпехи, которые предназначались для штурма Одессы, уничтожены под Николаевом и Мариуполем
- Ультрас мадридского Реала выразили свою поддержку Украине
- Трансфер футболистки сборной Украины, история с 14-летним одесситом. Главные новости за 21 марта
- "Не политики, а бл*ди". Подоляк и Филатов – о странной сентенции Шольца в защиту "бедных" россиян
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро