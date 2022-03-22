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Крупнейшая в мире компания, которая занимается контейнерными перевозками, прекратила работу в рф

Общие новости
(4 голосов)

Слышали о Maersk?

Крупнейшая в мире компания, которая занимается контейнерными перевозками, прекратила работу в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk полностью сворачивает работу в россии и планирует продать свои активы в рф.

"Выполнение нормативных документов и ограничительных мер, введенных правительствами зарубежных стран в отношении рф, а также ожидаемая турбулентность в экономике страны не позволяют нам продолжать свою деятельность в россии", – так говорится в письме компании.

В компании отметили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в россию контейнеры до конца апреля (50 тысяч штук).

Maersk специализируется на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов. Штаб-квартира находится в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых работает около 79 тысяч сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира (уже 134).

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В статье: война с Россией Maersk
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