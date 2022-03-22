УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Включая нефть. Зеленский призвал власть Италии поддержать полное эмбарго для рф

Общие новости
(1 голосов)

Ибо нефиг шастать

Включая нефть. Зеленский призвал власть Италии поддержать полное эмбарго для рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Италии и итальянский народ в целом поддержать полное эмбарго для россии.

"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь их – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на россию, чтобы она прекратила жестокую войну".

"Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место для отдыха. Поддержите санкции против россии, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти. Помогите нам прекратить убийства и сохранить украинские семьи. Эту войну нужно прекращать как можно быстрее".

Читайте также"путин прижат к стене". Байден подтвердил использование россией гиперзвуковых ракет на Украине

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...