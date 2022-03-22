Включая нефть. Зеленский призвал власть Италии поддержать полное эмбарго для рф
Ибо нефиг шастать
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Италии и итальянский народ в целом поддержать полное эмбарго для россии.
"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь их – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на россию, чтобы она прекратила жестокую войну".
"Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать и тех, кто это пропагандирует. Они почти все используют Италию как место для отдыха. Поддержите санкции против россии, полное эмбарго на торговлю, начиная с нефти. Помогите нам прекратить убийства и сохранить украинские семьи. Эту войну нужно прекращать как можно быстрее".
Популярное сейчас
- В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре
- Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией
- Трансфер футболистки сборной Украины, история с 14-летним одесситом. Главные новости за 21 марта
- Жеребьевка еврокубков, соперники для Ярмоленко, Зинченко и Малиновского. Главные новости за 18 марта
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 00:43 Украинские Зеленский: У русских пилотов пустота вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми
- 20:39 Украинские Зеленский - о компромиссах с рф: Изменения могут быть историческими, мы придем к референдуму
- 18:24 Украинские Зеленский - о ультиматумах рф: Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен