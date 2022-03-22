Включая нефть. Зеленский призвал власть Италии поддержать полное эмбарго для рф

Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Италии и итальянский народ в целом поддержать полное эмбарго для россии.

"Когда чуть больше недели назад я выступал с обращением к митингу во Флоренции и еще в десятках европейских городов, я просил всех итальянцев, всех европейцев запомнить число 79. Столько детей было убито в Украине на тот момент. Теперь их – 117. Еще 38 детей за эти дни. Такова цена промедления. Промедление с давлением на россию, чтобы она прекратила жестокую войну".