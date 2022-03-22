Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта

Министр обороны россии сергей шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего шестой общевойсковой армии генерал-лейтенанта ершова владислава николаевича. шойгу обвинил его в огромных потерях личного состава.

По предварительным данным, потери личного состава 6-й общевойсковой армии составляют больше двух тысяч военнослужащих, из которых около 180 человек – это солдаты срочной службы.

На данный момент генерал ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие.