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Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта

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Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта

rus.team

Новина українською

Министр обороны россии сергей шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего шестой общевойсковой армии генерал-лейтенанта ершова владислава николаевича. шойгу обвинил его в огромных потерях личного состава.

По предварительным данным, потери личного состава 6-й общевойсковой армии составляют больше двух тысяч военнослужащих, из которых около 180 человек – это солдаты срочной службы.

На данный момент генерал ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие.

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/RomanTsymbaliuk

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