Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта
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rus.team
Министр обороны россии сергей шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего шестой общевойсковой армии генерал-лейтенанта ершова владислава николаевича. шойгу обвинил его в огромных потерях личного состава.
По предварительным данным, потери личного состава 6-й общевойсковой армии составляют больше двух тысяч военнослужащих, из которых около 180 человек – это солдаты срочной службы.
На данный момент генерал ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие.
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Источник:facebook.com/RomanTsymbaliuk
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