Алименты, кредиты и прочие долги. На россии начали мобилизацию неплатежеспособных граждан
Резервисты воевать отказываются
Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды российской армии, а также отказа от подписания контрактов, прокуратура рф целенаправленно ищет для мобилизации граждан, у которых есть проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей.
Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Учитывая европейские санкции, число россиян с долгами стабильно увеличивается. Должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае оформления контракта с армией орков. Также рассматриваются лица, имеющие проблемы с законом – в обмен на полную амнистию.
"Акция" уже началась на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.
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