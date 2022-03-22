Алименты, кредиты и прочие долги. На россии начали мобилизацию неплатежеспособных граждан

Из-за нежелания резервистов возвращаться в ряды российской армии, а также отказа от подписания контрактов, прокуратура рф целенаправленно ищет для мобилизации граждан, у которых есть проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей.

Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Учитывая европейские санкции, число россиян с долгами стабильно увеличивается. Должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае оформления контракта с армией орков. Также рассматриваются лица, имеющие проблемы с законом – в обмен на полную амнистию.

"Акция" уже началась на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.