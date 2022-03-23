Динамо сыграет в Румынии, Усик едет на бой, наших в Бундеслиге не будет. Главные новости за 22 марта
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира спорта за вторник, 22 марта
Фото: Boxing News
"Динамо" U-19 сыграет против "Спортинга" в Бухаресте
Поединок киевской молодежки в рамках Юношеской лиги Европы был перенесен из-за вторжения российских войск в Украину. Вчера румынская пресса написала, что игру таки проведут, но в Бухаресте - причем все расходы взял на себя одиозный владелец "Стяуа" Джиджи Бекали. Ориентировочно встречу сыграют в начале апреля - хочется верить, что у наших парней, переживших ужасы войны, еще есть силы на футбол.
Бундеслига не примет игроков из Украины до конца сезона
Немецкие футбольные власти объявили, что не разрешат игрокам украинских клубов трудоустраиваться в Германии посреди сезона. Трансферы - если будут - станут возможными только после 1 июня, когда откроется трансферное окно. Ранее немцы точно так же запретили переходы и легионеров из РПЛ - мол, они могут повлиять на итоговую таблицу. Пунктуальный народ.
"Колос" отпустил одного игрока в Финляндию, другого - в Литву
Середняк УПЛ отдал двух игроков в аренды до конца сезона. Бразилец Ренан Оливейра (13 матчей, 1 гол в сезоне) отбыл в "Жальгирис" из Литвы, а грузин Ника Ситчинава (17 матчей, 1 гол) - в КуПС из Финляндии. Как видим, малые лиги, в отличие от топ-чемпионатов, забирают из УПЛ охотно в том числе и посреди сезона.
"Барселона" договорилась о контракте с хавбеком "Милана"
Из Каталонии последнее время много интересных новостей - то гигантский контракт со Spotify, то 4:0 на "Бернабеу", то продление 38-летнего Дани Алвеса. Теперь вот "Барса" договорилась о бесплатном переходе Франка Кессье из "Милана" по окончании сезона - сделка, которая совершенно точно усилит "Барсу" в плане глубины состава. Кажется, Хави хочет иметь под рукой не 3-4, а 5-6 высококачественных хавбеков.
Вирт продает медаль, чтобы помочь Вооруженным силам Украины
Главный тренер "Вереса" выставил на аукцион медаль победителя Кубка УЕФА-2009, которую получил в составе "Шахтера". Торги завершатся уже завтра, 24 марта. Стартовая цена - 2000 грн, но нет сомнения, что лимитированная медаль пойдет намного дороже. Респект Вирту за гражданскую позицию в тяжелое время!
Александр Усик выехал, чтобы готовиться к реваншу против Энтони Джошуа
Обладатель трех поясов в супертяжелом весе Александр Усик получил разрешение от Минспорта на выезд из Украины для подготовки к реваншу против Энтони Джошуа - и временно покинет страну. Ранее Усик состоял в территориальной обороне Киева и, по словам Романа Зозули, одел и обул целых две бригады солдат. Пожелаем удачи Александру на ринге - в столь тяжелое время Украине нужны победы, как никогда.
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