Динамо сыграет в Румынии, Усик едет на бой, наших в Бундеслиге не будет. Главные новости за 22 марта

Поединок киевской молодежки в рамках Юношеской лиги Европы был перенесен из-за вторжения российских войск в Украину. Вчера румынская пресса написала, что игру таки проведут, но в Бухаресте - причем все расходы взял на себя одиозный владелец "Стяуа" Джиджи Бекали. Ориентировочно встречу сыграют в начале апреля - хочется верить, что у наших парней, переживших ужасы войны, еще есть силы на футбол.

Немецкие футбольные власти объявили, что не разрешат игрокам украинских клубов трудоустраиваться в Германии посреди сезона. Трансферы - если будут - станут возможными только после 1 июня, когда откроется трансферное окно. Ранее немцы точно так же запретили переходы и легионеров из РПЛ - мол, они могут повлиять на итоговую таблицу. Пунктуальный народ.

Середняк УПЛ отдал двух игроков в аренды до конца сезона. Бразилец Ренан Оливейра (13 матчей, 1 гол в сезоне) отбыл в "Жальгирис" из Литвы, а грузин Ника Ситчинава (17 матчей, 1 гол) - в КуПС из Финляндии. Как видим, малые лиги, в отличие от топ-чемпионатов, забирают из УПЛ охотно в том числе и посреди сезона.

Из Каталонии последнее время много интересных новостей - то гигантский контракт со Spotify, то 4:0 на "Бернабеу", то продление 38-летнего Дани Алвеса. Теперь вот "Барса" договорилась о бесплатном переходе Франка Кессье из "Милана" по окончании сезона - сделка, которая совершенно точно усилит "Барсу" в плане глубины состава. Кажется, Хави хочет иметь под рукой не 3-4, а 5-6 высококачественных хавбеков.

Главный тренер "Вереса" выставил на аукцион медаль победителя Кубка УЕФА-2009, которую получил в составе "Шахтера". Торги завершатся уже завтра, 24 марта. Стартовая цена - 2000 грн, но нет сомнения, что лимитированная медаль пойдет намного дороже. Респект Вирту за гражданскую позицию в тяжелое время!

Обладатель трех поясов в супертяжелом весе Александр Усик получил разрешение от Минспорта на выезд из Украины для подготовки к реваншу против Энтони Джошуа - и временно покинет страну. Ранее Усик состоял в территориальной обороне Киева и, по словам Романа Зозули, одел и обул целых две бригады солдат. Пожелаем удачи Александру на ринге - в столь тяжелое время Украине нужны победы, как никогда.