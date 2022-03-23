Один из крупнейших французских банков останавливает свою деятельность на россии

Известный французский банк Credit Agricole заявил о прекращении своей деятельности в россии и выразил солидарность с Украиной на фоне агрессии владимира путина и его орков. В заявлении сказано следующее:

"Credit Agricole прекратил свою деятельность в россии. С самого начала конфликта наша группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность на территории страны".

Приоритетом банка является материально финансовая поддержка 2400 сотрудников Credit Agricole Ukraine, которые обеспечивают непрерывность предоставления услуг клиентам в Украине. Банком создан фонд солидарности в размере 10 миллионов евро для помощи сотрудникам Credit Agricole и просто гражданам Украины.