Теперь не скачать. Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в россии

Стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из магазинов App Store и Google Play в россии.

Напомним, ранее, 7 марта, компания Netflix остановила работу на территории россии из-за войны, которую развязал владимир путин в Украине. До этого сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами. На данный момент доступ к сервису имеют только те пользователи, которые успели оплатить подписку. Продлить ее жители россии не смогут.

Netflix — американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов. По состоянию на январь 2021 года у компании насчитывается больше 200 миллионов подписчиков по всему миру.