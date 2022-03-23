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Теперь не скачать. Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в россии

Общие новости
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Кина не будет

Теперь не скачать. Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из магазинов App Store и Google Play в россии.

Напомним, ранее, 7 марта, компания Netflix остановила работу на территории россии из-за войны, которую развязал владимир путин в Украине. До этого сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами. На данный момент доступ к сервису имеют только те пользователи, которые успели оплатить подписку. Продлить ее жители россии не смогут.

Netflix — американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов. По состоянию на январь 2021 года у компании насчитывается больше 200 миллионов подписчиков по всему миру.

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В статье: война с Россией Netflix
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Источник:
t.me/meduzalive

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