Владелец OLX и Avito отказывается прекращать работу в россии

Владелец OLX и Avito отказывается уходить из россии. Компания из Нидерландов Prosus (холдинг Naspers), которая владеет сайтами объявлений OLX и Avito, не собирается останавливать бизнес в рф.

В холдинге заявляют, что заботятся как об украинском, так и о российском офисах. Сотрудники украинского представительства OLX призвали Naspers уйти из россии, добавив, что никак не могут повлиять на главный офис.

Ранее на Avito появлялись объявления о поиске наемников для войны в Украине – 300 тысяч рублей вознаграждения плюс "гибкий график".