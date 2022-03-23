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Владелец OLX и Avito отказывается прекращать работу в россии

Общие новости
(3 голосов)

Ранее на Avito размещались объявления о поиске наемников для войны в Украине

Владелец OLX и Avito отказывается прекращать работу в россии

фото из открытых источников

Новина українською

Владелец OLX и Avito отказывается уходить из россии. Компания из Нидерландов Prosus (холдинг Naspers), которая владеет сайтами объявлений OLX и Avito, не собирается останавливать бизнес в рф.

В холдинге заявляют, что заботятся как об украинском, так и о российском офисах. Сотрудники украинского представительства OLX призвали Naspers уйти из россии, добавив, что никак не могут повлиять на главный офис.

Ранее на Avito появлялись объявления о поиске наемников для войны в Украине – 300 тысяч рублей вознаграждения плюс "гибкий график".

Читайте такжеВ русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito

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В статье: война с Россией avito olx
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Источник:
t.me/dmytro_dubilet

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