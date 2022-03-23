Киев получит засекреченные спутниковые снимки – ЕС одобрил соглашение с Украиной
Нам это поможет
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Европейский Союз одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации, в том числе спутниковых снимков, об этом сообщает Bloomberg.
"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки. Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено".
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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