Киев получит засекреченные спутниковые снимки – ЕС одобрил соглашение с Украиной

Европейский Союз одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации, в том числе спутниковых снимков, об этом сообщает Bloomberg.

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки. Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено".

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.