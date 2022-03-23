УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Киев получит засекреченные спутниковые снимки – ЕС одобрил соглашение с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Нам это поможет

Киев получит засекреченные спутниковые снимки – ЕС одобрил соглашение с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации, в том числе спутниковых снимков, об этом сообщает Bloomberg.

"ЕС утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, такой как спутниковые снимки. Первоначально соглашение будет действовать в течение одного года и может быть продлено".

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

Читайте такжеПольша хочет отправить миротворцев НАТО в Украину
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Киев война с Россией Европейский союз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
urdupoint.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...