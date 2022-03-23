В УЕФА подтвердили, что рф хочет принять Евро-2028 или Евро-2032
И насколько быстрым будет отказ?
Фото: uefa.com/euro-2024
Европейский футбольный союз подтвердил сегодня, что четыре стороны выразили заинтересованность в потенциальном проведении финальной стадии чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение ЕВРО-2028.
Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации ЕВРО-2032.
Оглашение хозяев ЕВРО-2028 и ЕВРО-2032 состоится в сентябре 2023 года.
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Источник:UEFA
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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
23.03.2022 в 22:24
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.03.2022 в 21:48
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2022 в 21:38
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