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В УЕФА подтвердили, что рф хочет принять Евро-2028 или Евро-2032

Общие новости
(2 голосов)

И насколько быстрым будет отказ?

В УЕФА подтвердили, что рф хочет принять Евро-2028 или Евро-2032

Фото: uefa.com/euro-2024

UA-Футбол
Новина українською

Европейский футбольный союз подтвердил сегодня, что четыре стороны выразили заинтересованность в потенциальном проведении финальной стадии чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение ЕВРО-2028.

Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации ЕВРО-2032.

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Оглашение хозяев ЕВРО-2028 и ЕВРО-2032 состоится в сентябре 2023 года.

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В статье: Россия УЕФА
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Источник:
UEFA

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
23.03.2022 в 22:24
Щоб вони все життя грали на землі Франца Йосипа.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.03.2022 в 21:48
В Північною Кореєю вам тепер все життя грати, придурки москальські!
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2022 в 21:38
россия проверяет или УЕФА и ФИФА такие же конченые как и они...
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+2
0

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