В УЕФА подтвердили, что рф хочет принять Евро-2028 или Евро-2032

Европейский футбольный союз подтвердил сегодня, что четыре стороны выразили заинтересованность в потенциальном проведении финальной стадии чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение ЕВРО-2028.

Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации ЕВРО-2032.

Оглашение хозяев ЕВРО-2028 и ЕВРО-2032 состоится в сентябре 2023 года.