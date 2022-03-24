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УЕФА хочет отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 и 2032 годах

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Удивительно почему

УЕФА хочет отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 и 2032 годах

Фото: twitter.com/wembleystadium

Новина українською

УЕФА собирается отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 или 2032 году, сообщает The Telegraph. Организация проведет переговоры в связи с принятием этого решения.

Сообщается, что процесс отказа запущен, а проведение международного турнира в России "немыслимо".

Напомним, что турнир в 2028 году также хотят принять Великобритания с Ирландией. Чемпионат в Европы может пройти сразу в 5 странах.

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В статье: УЕФА Евро война с Россией
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