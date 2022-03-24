УЕФА хочет отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 и 2032 годах
Удивительно почему
Фото: twitter.com/wembleystadium
УЕФА собирается отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 или 2032 году,
Сообщается, что процесс отказа запущен, а проведение международного турнира в России "немыслимо".
Напомним, что турнир в 2028 году также хотят принять Великобритания с Ирландией. Чемпионат в Европы может пройти сразу в 5 странах.
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