Пока KAZKA исполняла гимн. Мэр Нью-Йорка поднял украинский стяг на флагшток прямо на Манхэттене

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс поднял украинский флаг в центре американского города (район Манхэттен), он будет развеваться там до победы.

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Отметим, что пока Эрик поднимал наш стяг, украинская певица KAZKA исполняла гимн. Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.