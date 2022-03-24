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Пока KAZKA исполняла гимн. Мэр Нью-Йорка поднял украинский стяг на флагшток прямо на Манхэттене

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Он будет висеть там до победы Украины

Пока KAZKA исполняла гимн. Мэр Нью-Йорка поднял украинский стяг на флагшток прямо на Манхэттене

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс поднял украинский флаг в центре американского города (район Манхэттен), он будет развеваться там до победы.

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Отметим, что пока Эрик поднимал наш стяг, украинская певица KAZKA исполняла гимн. Адамс напомнил, что в Нью-Йорке проживает больше всего украинцев за пределами Украины.

"Любой конфликт, который разворачивается в глобальном масштабе, разворачивается и на улицах Нью-Йорка. Бомбы, которые взрываются в Киеве, разбивают наши сердца здесь, в Нью-Йорке, и по всей нашей стране. Мы знаем, что такое бороться за Родину. И сегодня мы едины. Мы с вами. Мы – часть украинского народа".

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В статье: война с Россией KAZKA Нью-Йорк
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