Новости IT на россии: Anonymous взломал базу данных Центробанка рф, Apple добивает карты Мир

Международная хакерская группа Anonymous заявила, что взломала базу данных Центробанка рф. В течение двух суток они обещают опубликовать все добытые данные. Хакеры пообещали, что будут обнародованы более 35 тысяч файлов Центробанка рф.

Напомним, 21 марта легендарные хакеры из Anonymous поставили ультиматум компаниям, которые продолжают работать на территории россии.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp