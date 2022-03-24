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Новости IT на россии: Anonymous взломал базу данных Центробанка рф, Apple добивает карты Мир

Общие новости
(2 голосов)

Ибо нефиг шастать!

Новости IT на россии: Anonymous взломал базу данных Центробанка рф, Apple добивает карты Мир

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международная хакерская группа Anonymous заявила, что взломала базу данных Центробанка рф. В течение двух суток они обещают опубликовать все добытые данные. Хакеры пообещали, что будут обнародованы более 35 тысяч файлов Центробанка рф.

Напомним, 21 марта легендарные хакеры из Anonymous поставили ультиматум компаниям, которые продолжают работать на территории россии.

Также отметим, что российские карты "Мир" наконец-то перестали добавляться в Apple Pay. Пока еще можно использовать уже добавленные карты, однако это должны поправить уже в скором времени.

Читайте такжеПентагон сообщает, что украинские войска оттеснили российских оккупантов на 25 км в восточном направлении от Киева

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В статье: война с Россией Apple Anonymous
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