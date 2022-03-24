У Бундесвера нет оружия, которое можно было бы передать Украине, но у немцев есть планы его закупить

У Бундесвера нет оружия, которое можно было бы передать Украине для помощи в войне с рф, однако у Германии есть планы его закупить. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на заявления министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, а также вице-канцлера и министра экономики Роберта Габека.

Кристина Ламбрехт заявила, что возможности передачи Украине оружия из резервов Бундесвера уже исчерпаны. Чиновники изучают потенциальные варианты решения проблемы.

Если оружие будет закуплено у немецких компаний для доставки в Украину, то сделка пройдет не через Министерство обороны Германии, а через Министерство экономики, контракт оформят как экспорт оружия.