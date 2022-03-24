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У Бундесвера нет оружия, которое можно было бы передать Украине, но у немцев есть планы его закупить

Общие новости
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(1 голосов)

Свои резервы исчерпали? Или лукавят?

У Бундесвера нет оружия, которое можно было бы передать Украине, но у немцев есть планы его закупить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

У Бундесвера нет оружия, которое можно было бы передать Украине для помощи в войне с рф, однако у Германии есть планы его закупить. Об этом сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на заявления министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, а также вице-канцлера и министра экономики Роберта Габека.

Кристина Ламбрехт заявила, что возможности передачи Украине оружия из резервов Бундесвера уже исчерпаны. Чиновники изучают потенциальные варианты решения проблемы.

Если оружие будет закуплено у немецких компаний для доставки в Украину, то сделка пройдет не через Министерство обороны Германии, а через Министерство экономики, контракт оформят как экспорт оружия.

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В статье: война с Россией
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Источник:
tagesspiegel.de

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2022 в 14:18
У Бундесвера скорее нет совести и смелости. А оружие нам друзья дадут.
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