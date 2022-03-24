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Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028

Общие новости
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(4 голосов)

Отличная идея

Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон шокирован тем, что россия будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы. Политик высмеял россиян, и более того, он предложил отдать Евро-2028 Украине.

"Я думаю, что идея проведения в россии любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры.

Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение, и лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины и, конечно, передали им турнир", – цитирует Джонсона The Athletic.

Напомним, что ранее УЕФА запретила российским командам участвовать в своих турнирах (Евро, Лига Наций, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций). Идентичное решение приняла и ФИФА.

Читайте такжеУЕФА хочет отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 и 2032 годах
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В статье: Украина война с Россией Борис Джонсон
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (6)
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zloyded (Киев)
24.03.2022 в 18:14
Про яку заявку від русні може бути мова, коли вже повідомлялося, що Евро-2028 приймуть Великобританія та Ірландія?!
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0
0
Игорь84 (Киев)
24.03.2022 в 16:59
Я вже уявляю собі: півфінали в Чернігові та Харкові і фінал на новенькому, надсучасному 100-тисячному стадіоні в Маріуполі, відбудованому на кошти, отримані від репарації... Маємо віру та надію, що так і станеться!
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+2
-1
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Extrim4ik (Extreme)
24.03.2022 в 16:25
Сначала нужно закончить эту войну... Отстроить всё... А потом уже думать, кому что проводить
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+1
0
Ланцет (Ереван)
24.03.2022 в 16:08
Джонсон еще тот комик.
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2022 в 16:07
У орков вообще больше ничего не будет, забудьте. А у нас --- будем посмотреть, отстроить сначала все надо...
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+2
0
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Romerik (YNWA)
24.03.2022 в 15:52
Воу, стоп стоп стоп. Не треба ще таких заяв. А то орки почують, і розбомблять всі стадіони...
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+2
0

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