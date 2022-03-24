Япония обыграла Австралию и стала участником ЧМ, потянув за собой Саудовскую Аравию

Сегодня стал известен еще один участник чемпионата мира - им стала сборная Японии.

Команда Хадзимэ Мориясу обыграла команду Австралии в девятом туре отборочного турнира Азиатской зоны.

Поединок вышел очень напряженным, а его судьба была решена в последние минуты: дубль Каору Митомы на 89 и 90+4 минутах превратил нулевую ничью в победу японцев.

A late Kaoru Mitoma double sends Japan to their seventh straight World Cup pic.twitter.com/kR3PUaFuDI — B/R Football (@brfootball) March 24, 2022

Эта победа обеспечила выход на чемпионат мира не только японцам, но и команде Саудовской Аравии.

Сейчас Япония лидирует в турнирной таблице с 21 очком после девяти туров, у Саудовской Аравии 19 очков за восемь матчей, Австралия имеет 15 очков после девяти игр.

Всего в отборочном цикле каждая команда сыграет по 10 матчей, первые два места выходят на мировое первенство напрямую, третья команда будет играть стыки сначала в своей зоне, а потом примет участие в Межконтинентальном плей-офф с командами из Южной Америки.

Как видим, австралийцы уже ни при каких раскладах не могут догнать первые две команды.

Коллективу Грэма Арнольда предстоит матч с командой объединенных Арабских Эмиратов, которые занимают третью позицию в параллельной группе.