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Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша

Общие новости
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Сегодня мы могли играть в Шотландии

Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в товарищеском матче между собой играют Шотландия и Польша. Сам матч посвящен Украине, которая страдает из-за войны.

На самом стадионе хватает нашей символики. Стоит отметить, что десять фунтов с каждого билета передадут Украине.

Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша - изображение 1

Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша - изображение 2

Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша - изображение 3
Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша - изображение 4
Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша - изображение 5
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В статье: Украина Польша Шотландия
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