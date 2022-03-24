Football stands together. Поддержка Украины перед матчем Шотландия - Польша
Сегодня мы могли играть в Шотландии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в товарищеском матче между собой играют Шотландия и Польша. Сам матч посвящен Украине, которая страдает из-за войны.
На самом стадионе хватает нашей символики. Стоит отметить, что десять фунтов с каждого билета передадут Украине.
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