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Впервые в своей истории. Флагман ирландской журналистики очень круто поддержал Украину

Общие новости
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Бо наша мова – солов'їна!

Впервые в своей истории. Флагман ирландской журналистики очень круто поддержал Украину

Irish Independent

Новина українською

Впервые в своей истории самая популярная газета в Ирландии "Irish Independent" опубликовала главную редакционную статью не на ирландском и не на английском языках. Издание вышло в печать с материалом на украинском языке:

"Долг всех свободолюбивых людей – поддержать украинский народ…"

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией Irish Independent
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