Впервые в своей истории. Флагман ирландской журналистики очень круто поддержал Украину
Бо наша мова – солов'їна!
Irish Independent
Впервые в своей истории самая популярная газета в Ирландии "Irish Independent" опубликовала главную редакционную статью не на ирландском и не на английском языках. Издание вышло в печать с материалом на украинском языке:
"Долг всех свободолюбивых людей – поддержать украинский народ…"
Today marks one month of war in #Ukraine. In a first, the Irish Independent has printed the main editorial in Ukrainian today. It’s only even been in Irish and English before.— Kevin Doyle (@KevDoyle_Indo) March 24, 2022
“It’s the duty of all freedom-loving people to support Ukraine’s people…” ???????? ???????? pic.twitter.com/G7pKlLvcp6
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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