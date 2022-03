Впервые в своей истории. Флагман ирландской журналистики очень круто поддержал Украину

Впервые в своей истории самая популярная газета в Ирландии "Irish Independent" опубликовала главную редакционную статью не на ирландском и не на английском языках. Издание вышло в печать с материалом на украинском языке:

Today marks one month of war in #Ukraine. In a first, the Irish Independent has printed the main editorial in Ukrainian today. It’s only even been in Irish and English before.



“It’s the duty of all freedom-loving people to support Ukraine’s people…” ???????? ???????? pic.twitter.com/G7pKlLvcp6