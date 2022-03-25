Газ и нефть из рф – их все. Венгрия отказала Украине в поставках оружия через свою территорию
"Спасибо"
Getty Images / Global Images Ukraine
В Министерстве иностранных дел Венгрии отвергли просьбы Украины о поставках оружия через свою территорию и отказе от российской нефти и газа. Об этом сообщает глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.
"Вчера на саммите премьер-министров Евросоюза Владимир Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу территорию, а заодно остановить закупку нефти и газа у россии. Мы понимаем, что Украина и украинский народ – самое важное для президента Украины. С другой стороны, безопасность Венгрии и венгерского народа – важнее всего для нас".
"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была ввязана в эту войну, поэтому больше не допустим поставки оружия через нашу страну. Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа. Заодно и венграм не дадим заплатить цену войны. Остановка газа и нефти из россии сделает невозможным поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости накладных расходов. Поэтому мы продолжаем не поддерживать продление санкций на энергоресурсы".
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