Газ и нефть из рф – их все. Венгрия отказала Украине в поставках оружия через свою территорию

В Министерстве иностранных дел Венгрии отвергли просьбы Украины о поставках оружия через свою территорию и отказе от российской нефти и газа. Об этом сообщает глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

"Вчера на саммите премьер-министров Евросоюза Владимир Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу территорию, а заодно остановить закупку нефти и газа у россии. Мы понимаем, что Украина и украинский народ – самое важное для президента Украины. С другой стороны, безопасность Венгрии и венгерского народа – важнее всего для нас".