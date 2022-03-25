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Газ и нефть из рф – их все. Венгрия отказала Украине в поставках оружия через свою территорию

Общие новости
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Газ и нефть из рф – их все. Венгрия отказала Украине в поставках оружия через свою территорию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Министерстве иностранных дел Венгрии отвергли просьбы Украины о поставках оружия через свою территорию и отказе от российской нефти и газа. Об этом сообщает глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.

"Вчера на саммите премьер-министров Евросоюза Владимир Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу территорию, а заодно остановить закупку нефти и газа у россии. Мы понимаем, что Украина и украинский народ – самое важное для президента Украины. С другой стороны, безопасность Венгрии и венгерского народа – важнее всего для нас".

"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была ввязана в эту войну, поэтому больше не допустим поставки оружия через нашу страну. Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа. Заодно и венграм не дадим заплатить цену войны. Остановка газа и нефти из россии сделает невозможным поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости накладных расходов. Поэтому мы продолжаем не поддерживать продление санкций на энергоресурсы".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Sessinjo (Мукачево)
25.03.2022 в 12:16
Мадяри ж не слов'яни, вони й прийшли десь з уралу. Близькі родичі окупантів.
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2022 в 12:05
Таких дебилов можна прибить только санкциями на поставку экспортных товаров.
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