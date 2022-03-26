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Яркий товарищеский матч, эффектный камбэк Эриксена в сборную. Нидерланды – Дания 4:2

Общие новости
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Стараний Кристиана не хватило

Яркий товарищеский матч, эффектный камбэк Эриксена в сборную. Нидерланды – Дания 4:2

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Товарищеский матч.

Стадион: "Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)

Нидерланды – Дания 4:2

Голы: Бергвейн (16, 71), Аке (29), Депай (37, с пенальти) – Вестергор (20), Эриксен (47)

Нидерланды: Флеккен – Де Лигт, Ван Дейк, Аке (Маласия, 76) – Дюмфрис, Копмейнерс, Де Йонг, Блинд – Бергейс – Бергвейн (Мален, 77), Депай (Груневелд, 77)

Дания: Шмейхель – Андерсен, Нельссон, Вестергор (Ларсен, 77) – Ба (Р. Кристенсен, 46), Хейбьерг, Дилейни (Нергор, 24), Меле – Линдстрем (Эриксен, 46), Поульсен (Сков Ольсен, 45) – Винд (Дольберг, 58)

Предупреждение: Вестергор (36)

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В статье: Дания Нидерланды Кристиан Эриксен Товарищеский матч Натан Аке Мемфис Депай Янник Вестергор спарринг Стивен Бергвейн
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