Яркий товарищеский матч, эффектный камбэк Эриксена в сборную. Нидерланды – Дания 4:2
Стараний Кристиана не хватило
Getty Images / Global Images Ukraine
Товарищеский матч.
Стадион: "Йохан Кройф Арена" (Амстердам)
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
Нидерланды – Дания 4:2
Голы: Бергвейн (16, 71), Аке (29), Депай (37, с пенальти) – Вестергор (20), Эриксен (47)
Нидерланды: Флеккен – Де Лигт, Ван Дейк, Аке (Маласия, 76) – Дюмфрис, Копмейнерс, Де Йонг, Блинд – Бергейс – Бергвейн (Мален, 77), Депай (Груневелд, 77)
Дания: Шмейхель – Андерсен, Нельссон, Вестергор (Ларсен, 77) – Ба (Р. Кристенсен, 46), Хейбьерг, Дилейни (Нергор, 24), Меле – Линдстрем (Эриксен, 46), Поульсен (Сков Ольсен, 45) – Винд (Дольберг, 58)
Предупреждение: Вестергор (36)
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Второй фронт заказывали? Минобороны рф сообщает о входе азербайджанских войск в Нагорный Карабах
- Орки не пройдут. ВСУ отбросили оккупантов на 70 км от Киева
- Фашисты хотят депортировать из Херсона армян, азербайджанцев и турков
- Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО