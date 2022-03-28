Чем дальше цель, тем она привлекательнее. В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем
Правда, запустят в полет где-то через год, а хотелось бы уже сейчас
BAYKAR
Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала прототип нового боевого БПЛА. Об этом сообщили в Twitter компании.
Беспилотная боевая летательная система получила название Kızılelma ("красное яблоко"), она будет запущена в полет не раньше 2023 года. Название пришло из турецкой мифологии, оно символизирует цели, идеи или мечты, которые, чем дальше находятся, тем и привлекательнее.
"Он будет оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать с и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu, который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов".
Осенью прошлого года компания Baykar Makina заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для Kızılelma.
???? Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı. ????— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. ????#CEZERİ ✈️????
Bayraktar Mini İHA ✈️
Bayraktar TB1 ✈️#BayraktarTB2 ✈️????
Bayraktar #AKINCI ✈️????????
Bayraktar #KIZILELMA ✈️????????#MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
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