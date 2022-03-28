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Чем дальше цель, тем она привлекательнее. В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

Общие новости
(3 голосов)

Правда, запустят в полет где-то через год, а хотелось бы уже сейчас

Чем дальше цель, тем она привлекательнее. В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

BAYKAR

Новина українською

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, презентовала прототип нового боевого БПЛА. Об этом сообщили в Twitter компании.

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Беспилотная боевая летательная система получила название Kızılelma ("красное яблоко"), она будет запущена в полет не раньше 2023 года. Название пришло из турецкой мифологии, оно символизирует цели, идеи или мечты, которые, чем дальше находятся, тем и привлекательнее.

"Он будет оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать с и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu, который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов".

Осенью прошлого года компания Baykar Makina заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для Kızılelma.

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В статье: война с Россией Байрактар Bayraktar
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Источник:
baykartech.com

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Комментарии (1)
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Гость23
28.03.2022 в 10:59
Админы, Вы прикалываетесь? Вы ещё точные координаты предприятия напишите. Зачем сейчас выкладывать такие новости??
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