Роберто Манчини не намерен покидать пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что останется на посту наставника "адзурри".

"Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на всё происходящее. Поскольку я ещё молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне всё ещё нужно время, чтобы добиться последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что я могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от неё, и с ребятами могу выиграть что-то важное", — цитирует Манчини Goal.

Сегодня, 28 марта запланирована встреча президента Федерации футбола Италии с главным тренеромчтобы убедить специалиста остаться в национальной команде.