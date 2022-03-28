Роберто Манчини не намерен покидать пост главного тренера сборной Италии
Тренер полон смил
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что останется на посту наставника "адзурри".
"Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на всё происходящее. Поскольку я ещё молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне всё ещё нужно время, чтобы добиться последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что я могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от неё, и с ребятами могу выиграть что-то важное", — цитирует Манчини Goal.
Сегодня, 28 марта запланирована встреча президента Федерации футбола Италии с главным тренеромчтобы убедить специалиста остаться в национальной команде.
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