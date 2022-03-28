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Роберто Манчини не намерен покидать пост главного тренера сборной Италии

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Тренер полон смил

Роберто Манчини не намерен покидать пост главного тренера сборной Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что останется на посту наставника "адзурри".

"Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на всё происходящее. Поскольку я ещё молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне всё ещё нужно время, чтобы добиться последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что я могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от неё, и с ребятами могу выиграть что-то важное", — цитирует Манчини Goal.

Сегодня, 28 марта запланирована встреча президента Федерации футбола Италии с главным тренеромчтобы убедить специалиста остаться в национальной команде.

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В статье: Роберто Манчини Национальная сборная Италии
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