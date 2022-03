Anonymous опубликовали приказ генерала армии рф сделать серию фейковых видео об ВСУ

Хакеры Anonymous слили в сеть скан приказа генерала армии рф сделать серию фейковых видео о ВСУ в отношении пленных. Документ был опубликован в Твиттере сообщества.

Булгаков приказал:

- создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

- создать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц при съемках брифингов служащих вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену.

- приобщить утверждение к этим фейкам о "нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ