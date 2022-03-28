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Anonymous опубликовали приказ генерала армии рф сделать серию фейковых видео об ВСУ

Общие новости
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Anonymous опубликовали приказ генерала армии рф сделать серию фейковых видео об ВСУ

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Хакеры Anonymous слили в сеть скан приказа генерала армии рф сделать серию фейковых видео о ВСУ в отношении пленных. Документ был опубликован в Твиттере сообщества.

Булгаков приказал:

- создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

- создать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц при съемках брифингов служащих вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену.

- приобщить утверждение к этим фейкам о "нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными".

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В статье: Anonymous
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