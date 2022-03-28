Anonymous опубликовали приказ генерала армии рф сделать серию фейковых видео об ВСУ
Все тайное становится явным
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Хакеры Anonymous слили в сеть скан приказа генерала армии рф сделать серию фейковых видео о ВСУ в отношении пленных. Документ был опубликован в Твиттере сообщества.
Булгаков приказал:
- создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих Вооруженных сил Украины.
- создать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц при съемках брифингов служащих вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену.
- приобщить утверждение к этим фейкам о "нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными".
Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022
Популярное сейчас
- "Некоторые хотят анонимно помочь ВСУ". Зеленский – о помощи Абрамовича и других российских бизнесменов
- Стало известно, почему умер экс-игрок Шахтера Бахарев
- Бывший вратарь Динамо договорился о переходе в Металлист - источник
- Де Дзерби не покидает Шахтер, Кендзерой интересуются во Франции. Главные новости за 25 марта
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО