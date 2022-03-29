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Между двумя огнями. Израиль упростит правила въезда для IT-специалистов из Украины и рф

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Им нормально

Между двумя огнями. Израиль упростит правила въезда для IT-специалистов из Украины и рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство Израиля упрощает правила въезда для специалистов в IT-сфере из Украины и российской федерации. "Зеленый коридор" открывается уже сегодня, 29 марта.

Право на экстренную релокацию получат IT-специалисты, работающие на израильские компании удаленно из Украины и рф.

Проверка документов у айтишников-беженцев и их семей займет всего 4 дня. Они сразу получат разрешение на работу в Израиле и смогут приступить к своим обязанностям, пока оформляются остальные документы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВРУ

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