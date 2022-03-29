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Говорящая голова путина заверила в том, что рф не будет применять ядерное оружие в Украине

Общие новости
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Крыса, загнанная в угол, может махать лишь красной кнопкой

Говорящая голова путина заверила в том, что рф не будет применять ядерное оружие в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительство россии не собирается применять ядерное оружие в Украине, об этом заявил в интервью американскому телеканалу PBS пресс-секретарь путина дмитрий песков.

"У нас нет сомнений в том, что все цели нашей специальной операции в Украине будут выполнены. При любом развитии событий причин применять там ядерное оружие – нет. Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении".

"Применение ядерного оружия в случае вмешательства третьих стран? Я так не думаю. путин предупредил о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается. Необходимо разделять спецоперацию в Украине и существование государства. Мы можем и будем применять ядерное оружие, только если нужно ликвидировать угрозу самому существованию россии".

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков ядерное оружие
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Источник:
interfax.ru

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