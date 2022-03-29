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Есть ли толк? Страны НАТО разделились в риторике касательно диалога с рф

Общие новости
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Есть ли толк? Страны НАТО разделились в риторике касательно диалога с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Bloomberg сообщает, что страны НАТО разделились в вопросе о необходимости диалога с владимиром путиным и о том, какое оружие отправлять на Украину.

К примеру, чиновники во Франции и Германии считают, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и вывода российских войск из Украины – французы и немцы активно выступают за диалог.

В то же время другие члены НАТО полагают, что диалог Парижа и Берлина с москвой абсолютно непродуктивен, а вовсе наоборот, вредит и играет на руку президенту рф. Такого мнение придерживаются в Великой Британии, Польше и ряде остальных стран Восточной и Центральной Европы, не включая Венгрию.

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В статье: война с Россией НАТО
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Источник:
bloomberg.com

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