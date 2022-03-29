шойгу заявил, что 1-й этап "спецоперации" орки выполнили – дальше на россии хотят "освобождать" Донбасс

министр обороны рф сергей шойгу в ходе селекторного совещания на россии дал свой комментарий по поводу войны, которую страна-агрессор развязала на территории Украины. Также он прокомментировал призыв в войска рф.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса".

"Перестали существовать и военно-морские силы страны. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск".

"В соответствии с указом путина в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года".